T.C. İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İZMİR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan mahkememizin 26/04/2024 tarih 2023/1356 esas 2024/878 karar sayılı kararı ile sanık Muhammed El Ahmed'in TCK'nın 191/1, 62/1, 51. maddeleri uyarınca erteli 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hüküm; Cemal ve Aliye oğlu, 01/01/1995 Halep doğumlu, 99862759690 T.C. Kimlik Numaralı sanık Muhammed El Ahmed'e bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilan olunur.

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