T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Yayın Tarihi: 07 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2020/386

DAVALI : TAHİR REKA

Davacı Maliye Hazinesi tarafından aleyhinize "Mirasçılık Belgesinin İptali" davası açılmıştır.

Belirtilen adresinize dava ve asli müdahil dilekçeleri, tensip zaptı ile duruşma gün saati tebliğ edilmiş, adresin kapalı olduğundan tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle: davalı tarafından Bursa 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2018/176E. 2019/463K.sayılı kararı ile Emine Ardıç'ın mirasçısı olduğuna dair belge alındığını, İzmir, Bornova, Erzene, 433 ada, 20 parsel taşınmazda Emine Ardıç adına 3/4 hissenin intikalinin yapıldığını,hissenin üçüncü kişilere satıldığını, Tahir Reka'nın sahte doğum ve ölüm belgelerini mahkemeye sunduğu ve tespit edildiğini, mirasçısız ölen Emine Ardıç'ın M.K. 501.md. Gereği mirasın Hazineye kalması gerektiğini, mirasçılık belgesinin iptalini talep etmiştir.

Asli müdahiller vekili Av. Hatice Başak Dikmen'in dilekçesinde: Beşir Ersoy, Ramazan Çolakoğlu, Ali Ersoy, Ayşe Soydan, Aysun Yılmaz, Arzu Şen, Emine Altuntop, Meryem Ersoy, Melahat Ersoy, Dilek Ersoy Hasan Ramazan Ersoy, Kamil Çukur, Emine Şenoğlu, Ahmet Çukur, Kadriye Yüzügülenç, Adile Tozduman, Ali Ulvi Yiğit, Nadir Yiğit müdahale talebinde bulunduklarını, mirasçı olduklarını, Emine Ardıç'ın evli ve çocuksuz vefat ettiğini, eşi Ali Ardıç ile teyzesi Fatma Güroğlu, Gülsüm ve halaları Fatma Ersoy, Dudu ve Ayşe'nin mirasçılarının kaldığını, davacı Hazine'nin mirasçı olduğunu dair talebin reddine, hatalı olan mirasçılık belgelerinin iptalini talep etmiştir.

Asli müdahiller vekili Av. Burcu Ece Güler'in dilekçesinde: Mustafa Döker, Mümin Döker, Fatma Koç, Fatma Yüksel, Emine Yiyit, Birgül Yıldırım, Kadir Döker, Nadir Döker, Hatice Akkaya, Ayşe Döker Ali Ardıç hissesinin mirasçıları olduklarını, İzmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/270E. 2020/253K sayılı ilamı ile mirasçı olduğunun tespit edildiğini, davacı kurumun mirasçı olmasının mümkün olmadığını, hatalı olan mirasçılık belgelerinin iptalini talep etmiştir.

Asli müdahiller vekili Av. Eser Öztürk'ün dilekçesinde: Celal Canlı, Güler Canlı, Gülseren Dokur, Hasan Canlı, Recep Canlı, Ayşe İşdar, Saliha Karagümüş, Sevdiye Selçuk'un İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2015/538E. 2015/534K.sayılı kararıyla mirasçı olduklarının, karardaki hisselerin doğru olduğunu, davacı kurumun mirasçı olduğuna ilişkin talebin reddini,hatalı olan mirasçılık belgelerinin iptalini talep etmiştir.

Mahkememiz duruşması30/04/2024 günü saat 10:30'a bırakılmıştır.

Tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi ibraz etmeniz, süresinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; dava dilekçesi, asli müdahale dilekçeleri, davalıya ilanen tebliğ olunur.