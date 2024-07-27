T.C. İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İZMİR 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2018/329 Esas 23/07/2024 DAVALI YUSUF KİLLİ : Hamit ve Emine oğlu, 05/03/1968 doğumlu

ADRESİ: Çankaya Mah. 155 Sk. No:58 İç Kapı No:25Hatay Konak/İzmir

Davacı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN İZMİR BÖLGE MÜD ile davalılar arasında görülmekte olan 04.10.2017 tarih 27 no'lu teftiş raporu gereği vakfın yapılan kira tespit raporlarına istinaden kiradaki taşınmazlarının 2012-2016 yılları arası dönemde rayiç değerinin çok altında kiraya verilmesinden dolayı toplam 481.670,00 TL tutarındaki kira bedeli eksik tahsil edilerek vakıf zarara uğratıldığından İstihkamtepe öğretim külliyesi vakfı'nın yöneticilerinden 481.670,00 TL'nin dava tarihine kadar işlemiş faizi ve dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili talepli davada,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, tespit edilen adreslere dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligatların yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları, ıslah dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

17/10/2022 tarihli ıslah dilekçesi ile 481.670,00 TL nin dava tarihine kadar işlemiş faizi ve dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsili talepli açılan davanın 783.589,98 olarak ıslah edilmesi talep edilmiştir.

29/08/2022 tarihli bilirkişi raporu ile "Taşınmazın çevresinde ağırlıklı olarak mesken nitelikli yapılaşmalar mevcuttur. Bölgedeki 34-1, orta yapılı meskenlerin aylık kirası keşif tarihi itibariyle, 2.500,00 TL ile 3.000,00TL ( ort:2.750,00TL) bandındadır. 5 katlı bir binada ort. toplam kira getirisinin aylık 13.750,00TL yıllık 165.000,00TL olacağı, yalnız, yurtlarda bir oda da birden fazla kişi kalması, ticari bir kar amacı gözetilmesi gibi nedenler ile mesken getirilerinden 96100 ile 94150 arasında (ort 90125) daha fazla getiri kabul edileceği yorumlanmıştır. Bu nedenle yıkılmış yapının 2022 yılı ocak-temmüz (temmuz dahil) itibariyle yaklaşık 216.562,50TL kira getirebileceği düşünülmektedir. ÜFE oranları dikkate alınarak 2016 ocak-temmuz(temmuz ayı dahil) 48.082,00 TL kira getirebileceği" kanaatine varılmıştır.

20/09/2022 tarihli bilirkişi raporu ile "Davalı İstihkamtepe Öğretim Külliyesi Vakfı'nın 01/01/2012-27/06/2016 tarihleri arasındaki dönemde İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, 2.KARANTİNA MAHALLESİ 6835 ADA 12 PARSEL gayrimenkulün; Gelir Vergisi Kanunu'na göre Yapılan kira sözleşmesinin VAKIF'a 41.693,33 TL fayda sağladığı ve Emsal karşılaştırma yöntemine göre: Yapılan kira sözleşmesinin VAKIF'a 35.312,53 TL fayda sağlamadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. Davalı İstihkamtepe Öğretim Külliyesi Vakfı'nın 01/01/2012-27/06/2016 tarihleri arasındaki dönemde İZMİR İLİ, KARABAĞLAR İLÇESİ, BOZYAKA MAHALLESİ 6835 ADA 12 PARSEL 16 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM gayrimenkulün; Gelir Vergisi Kanunu'na göre Yapılan kira sözleşmesinin VAKIF'a 22.024,07 TL fayda sağladığı ve Emsal karşılaştırma yöntemine göre: Yapılan kira sözleşmesinin VAKIF'a 2.663,74 TL fayda sağladığı görüş ve kanaatine varılmıştır. Davalı İstihkamtepe Öğretim Külliyesi Vakfı'nın 01/01/2012-27/06/2016 tarihleri arasındaki dönemde İZMİR İLİ, BALÇOVA İLÇESİ, BALÇOVA MAHALLESİ 746 ADA 72 PARSEL gayrimenkulün; Gelir Vergisi Kanunu'na göre Yapılan kira sözleşmesinin VAKIF'a 119.002,73 TL fayda sağlamadığı ve Emsal karşılaştırma yöntemine göre: Yapılan kira sözleşmesinin VAKIF'a 248.078,18 TL fayda sağlamadığı" kanaatine varılmıştır.

Durusma Günü: 24/12/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ıslah dilekçeleri, bilirkişi raporları tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/07/2024

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