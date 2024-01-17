T.C.İZMİR 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 / 00:01

Dosya No : 2020/439 Esas

2021/728Karar

İLAN MET Nİ

Mahkememizin 04/11/2021 tarih ve 2020/439 Esas 2021/728 Karar sayılı kararı ile 28/02/2020 suç tarihindeTaksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olmak suçundan sanık Engin Akgül'e 5271 sayılı CMK nın 223/2-c maddesi gereğince verilen Beraat Kararı ile sonuçlanan dosyada müşteki olan Cüneyt ve Serap'dan olma 1995 Kadıköy D.lu Amasya Merkez Hızırpaşa nüfusunda kayıtlı Bulut Sivlim'e Mahkememiz kararı ileKatılan vekilininistinaf dilekçesi tebliğ edilememiş olmakla ( ve Bölge Adliye Mahkemesi19. Ceza Dairesinin kararı ile müşteki Bulut Sivlim'e eksik belgelerin tebliği istenmekle ) 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesine gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/01/2023