T.C. İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

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T.C. İZMİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/387 Esas 08/07/2024

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında verilen ara karar uyarınca;

Davacı Mahmut Hakkı Sevin vekili İzmir ili, Konak ilçesi, Göztepe Mah. 6392 ada, 19 parselde kayıtlı zemin kat 1,2,3,4,5,6, ve 7 nolu bağımsız bölümlerde kayıtlı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Bu nedenle dosyada taraflardan;

1- Adnan (Atnan) ve Nuriye (Nourie)'den olma 16/11/1980 Podop İli, Gümülcine (Komotini) Belediyesi doğumlu, halen Yassıköy (lasmos) Belediyesi 5353 hanesinde kayıtlı, Sosyal Sigortalar Numarası (amka) 1611800518 olan Yunanistan uyruklu Yabancı Kimlik Numarası Seri No:A H 373013 olan Levent Karaca (Karatza)

2- Adnan (Atnan) ve Nuriye (Nourie)'den olma 04/13/1978 Podop İli, Gümülcine (Komotini) Belediyesi doğumlu, halen Yassıköy (lasmos) Belediyesi 5353 hanesinde kayıtlı, Sosyal Sigortalar Numarası (amka) 04127803213 olan Yunanistan uyruklu Yabancı Kimlik Numarası Seri No:A O 697857 olan Recep (Retzep) Karaca (Karatza)'ya duruşma günü olan 15/10/2024 günü saat 10:50'de duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafların yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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