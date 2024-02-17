T.C.İZMİR 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : E.28583787-2023/612-Ceza Dava Dosyası 14.02.2024

İLAN METNİ

Mahkememizin 16/11/2023 tarih ve 2023/612 Esas 2023/849 Karar sayılı kararı ile suç tarihi olan 31/05/2023 tarihinde yaralama suçundan, İzmir-1962 doğumlu, İlyas ve Gülsima oğlu, Nail Gökçen hakkında 5237 Sayılı Kanunun 86/2. maddesi uyarınca 7 ay 15 güngün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK 231/5-8. maddeleri gereğince5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, verilen kararın tebliğ edilememiş olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize dilekçe ibraz ederek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.