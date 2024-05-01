T.C. İZMİR 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı : E.43891426-2023/1497-Ceza Dava Dosyası 29.04.2024 İLAN METNİ

Mahkememizin 02/04/2024 tarih 2023/1497 esas 2024/658 sayılı kararı ile sanık MUHAMMED ALPER GÜNEY (Avni ve Semehe oğlu, 15/12/1979 Erzurum doğumlu),hakkında Basit Yaralama, Hakaret ve Tehdit suçlarını işlediği sabit olmadığından CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 7 gün içerisinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 7 gün içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.