T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2022/311 Esas İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar gereğince;

44308266362 T.C. Kimlik Numaralı Hatice Aksüt'ün ölüm tarihindeki eşi Arnavut Tabaalı Kabil oğlu Raif (Rauf) Tosun'un mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından,

TMK.nun 594 maddesi gereğince bu kişinin mirasında hak iddia edenlerin birer ay ara ile 2 kez yayınlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK.nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.15/09/2023