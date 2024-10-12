T.C. İzmir 39. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İZMİR 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/867

KARAR NO: 2023/646

Basit yaralama suçundan sanık; Zıyaeddın oğlu, 21/08/1967 Bakü doğumlu Arıf ABDULLAZADEMahkememizde yapılan yargılaması neticesinde 2.240 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına,

CMK' nın 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veyazabıt katibine ya da ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise ceza infaz kurumu idaresine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak ,ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.