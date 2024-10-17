T.C. İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İZMİR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .75216092-2024/215-Ceza Dava Dosyası

Bina dahilinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan sanık Sıdı ve Mhamed oğlu, 1963 doğumlu Karım Tikouk Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde;

A-1-Sanık Karın Tıkouk hakkında bina dahilinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan TCK'nun 142/2-h. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak sanığın 5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını gerektirir neden dosya arasında bulunmadığı, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanması halinde cezanın objektif ve subjektif etkisini göstermeyeceği, anlaşılmakla sanık hakkındaTCK'nun 62. Maddesindeki takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

3-Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararı ile 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında TCK'nun 53.maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3.fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

4-Sanığın 14/02/2024 tarihinde gözaltına alındığı, 15/02/2024 tarihinde tutuklandığı, 22/02/2024 tarihinde tahliye edildiği anlaşıldığından gözaltında ve tutuklu kaldığı sürenin cezasından TCK'nun 63. maddesi gereğince MAHSUBUNA,

6-Sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının aynen devamına," karar verilmiş olup;

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.