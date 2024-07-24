T.C. İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLANDIR

Sayı : 2024/446 Esas19/07/2024 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; TMK'nın 33. Maddesinin 2. ve 3. Fıkrası gereğince gaipliğine karar verilmesi istenilen İZMİR il, KONAK ilçe, SAKARYA mah. 88 cilt, 568 hane BSN.1'de kayıtlı Abdurrahman ve Dilşah'dan olma, 08/07/1962 doğumlu SİYAMET DALMIŞ'ın son haber alma tarihinin üzerinden uzunca bir süre geçtiği iddia edilmekle, bu kişi hakkında bilgisi olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/446 Esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 41134568158

ADI SOYADI : SİYAMET DALMIŞ

BABA ADI : ABDURRAHMAN

ANA ADI : DİLŞAH

DOĞUM TARİHİ : 08/07/1962

DOĞUM YERİ : OĞUZ

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065382