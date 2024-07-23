T.C. İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

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T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/401 Esas

DAVALI : AYDIN ÇUHADAR (T.C.: 476***32) Z*** ve Ş***'den olma, 1964 Altındağ doğumlu İzmir il, Karabağlar ilçesinde nüfusa kayıtlı Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



11/02/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065032