T.C. İzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2024/351 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/351 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, TINAZTEPE Mahalle/Köy, 7459 Ada, 25 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Adatepe Mah. 8/5 Sokak Dokuzeylül Sitesi No:17 Kat:4Daire:13 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 1.019,18 m2 (net 112.80 m²)

Arsa Payı : 6/168

İmar Durumu : Konu taşınmaz; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A1-4 ile A1-5 alanında kalmaktadır. Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 17/05/2024 tarih 51971 sayılı yazısında:

konu taşınmaz olan 7459 ada, 25 parsel Buca İlçesi sınırları içerisinde yer alan tek Riskli Alan (Kentsel Dönüşüm Alanı) olan ve İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan 191 ha'lık alanda 06.06.2013 tarih ve 2013/4919 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen ve 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bölge içerisinde yer almadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Y. PLANI: 29/05/2008 ve … KM Çevrilmiştir. (08/06/2011 tarih 12503 yevmiye)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 15:00

26/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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