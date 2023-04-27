T.C. İZNİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2023 / 00:01

ESAS NO : 2018/455 Esas

Davacı : NACİ SERHAT TÜRKTAN - (1593507052)

Vekili :Av. Ayhan YÜCEL

Dahili davalı :HAKAN NİLÜFER - (16288740118)

Dava :Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

Dava Tarihi :20/07/2018

Davacı Vekili 20/07/2018 havale tarihli dilekçesi ile Bursa İli İznik İlçesi Derbent Mahallesi Dikyol mevkii 2376 parsel nolu taşınmaz üzerindeki müşterek mülkiyete bağlı ortaklığın giderilmesi talebiyle dava açtığı anlaşılmıştır.

Bu tebligatın tarafınıza ulaşmasından itibaren HMK'nın 122,126,129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçenizi, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerekmektedir.

31/08/2021 tarihli bilirkişi raporunda; taşınmazın toplam değeri (keşif tarihi itibariyle) : Zemin Bedeli+Enkaz Bedeli = 312,447.00+14,000.00 TL=326,447.00 TL. Dava tarihi olan 20/07/2018 itibariyle ise TUİK'in yurt içi üretici fiyat endeks verileri ile hesaplama yapıldığında taşınmazın değeri; 326,447.00 TL/m2 * (396.62/710.61)=182,203.19 TL'dir. Dava konusu taşınmaz tarla niteliğindedir. Bu bakımdan 6537 sayılı kanuna göre; Taşınmazdan "tarla" niteliğinde olduğundan, hisse ve hissedar sayılı dikkate alındığında ifraz sonucunda asgari yeter büyüklük olan 75 dekar ve üstünde parsel oluşturulamayacağından bu yolla ortaklığın giderilmesinin mümkün olmadığı, Taşınmazdaki ortaklığın, satış yolu ile giderilmesinin gerekeceği kanaatine varılmıştır, şeklinde belirtilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Davacı vekilinin 15/11/2022 tarihli talep dilekçesi ile dahili davalı dilekçesi sunmuş olduğu, dahili davalı olarak davaya dahil edildiğiniz anlaşılmıştır.

Duruşmanın 17/05/2023 günü saat 10:35 bırakılmasına karar verilmiş olup;

Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur.

TK. 28 Maddesi gereği yukarıda belirtilen hususlar tarafınıza ilanen tebliğ olunur.