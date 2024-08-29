T.C. Kadirli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/362 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Kadirli ilçesi İlbistanlı Köyü

ADA NO : 223

PARSEL NO : 68

YÜZÖLÇÜMÜ : 916,09 m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi İnşaatı,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/362 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/08/2024

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