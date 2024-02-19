T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/175 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli , Kadirli İlçesi, Avluk ( Koçlu ) Köyü
ADA ve PARSEL NO :Osmaniye İli Kadirli İlçesi Avluk (Koçlu) köyü 231 ada 7 parsel
MALİKİN
ADI VE SOYADI :ABDULVAHAP KOCAMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 2942 sy. Kamulaştırma Kanunu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/170 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/04/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01986779