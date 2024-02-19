T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/175 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli , Kadirli İlçesi, Avluk ( Koçlu ) Köyü

ADA ve PARSEL NO :Osmaniye İli Kadirli İlçesi Avluk (Koçlu) köyü 231 ada 7 parsel

MALİKİN

ADI VE SOYADI :ABDULVAHAP KOCAMAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : 2942 sy. Kamulaştırma Kanunu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/170 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/04/2023