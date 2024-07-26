T.C. Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/222 Esas

Davacılar , AHMET BİNBOĞA, CELAL BİNBOĞA, CENGİZHAN BİNBOĞA, MEHMET GÖK ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Döngel mahallesinde kain olup, davacı Mehmet GÖK ve Kiraz BİNBOĞA''nın bağ- bahçe olarak kullanımında olan dava konusu taşınmazın doğusu 273 ada 39 parsel, batısı Tekir deresi, kuzeyi 273 ada 43 parsel, güneyi ise 273 ada 38 parsel sayılı taşınmazlar ile çevrili olup, A harfi ile gösterilen alanın yüzölçümü 842,249 m2, B harfi ile gösterilen alanın yüzölçümü 539,283 m2 geldiği tespit edilmiş olan davacının 50 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/222 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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