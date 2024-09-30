T.C. Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/269 Esas

İLAN

Davacı , MEHMET ALİ ÇİFTÇİ ile Davalı, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu taşınmaz öncesinde Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Avşar Mahallesi sınırları içerisinde olup, taşınmazların güney ve doğusunda tarla vasıflı taşınmazların, kuzey ve batısında Sır Baraj gölü bulunduğu, dava konusu taşınmazı 30 yıldır aralıksız, nizasız ve fasılasız olarak malik sıfatıyla kullandığını beyan eden Arif ve Makbule'den olma 01/01/1975 d.lu Mehmet Ali ÇİFTÇİ adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmektedir. Dava konusu edilen yukarıda bilgileri verilen taşınmaz hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/269 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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