T.C.KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 / 00:01

Sayı :2022/261 Esas- Davacı , HASAN ECEROĞLU ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Fen Bilirkişisi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Çokyaşar mahallesinde bulunan, krokide A harfi ile gösterilen, doğusu 153 ada 1 parsel, batısı yol ve Mustafa KÖŞKER'e ait olduğu söylenen, güneyi kuru dere ile çevrili, iki katlı ev ve bahçe olarak kullanılan 684,39 m² yüzölçümlü taşınmaz hakkında Davacı Ali ve Hacer oğlu 20/10/1987 doğumlu, 32179677530 TC nolu HASAN ECEROĞLU'nun zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin2022/261 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.