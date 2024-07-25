T.C. Kahramanmaraş 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

KAHRAMANMARAŞ

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2023/17 Esas

Davacı MERAL ARIKAN ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Mustafa Aksoy'un 25/02/2024 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide ( (A) harfi ile gösterilen Doğusu, fiili zeminde yol ve ötesi 9436 ada 1 nolu parsel, Batısı, tapulama harici olarak kullanılan taşınmaz, Kuzeyi, fiili zeminde Yol ve ötesi 9436 ada 38 nolu Orman parseli ve Güneyi ise fiili zeminde arazi yolu ve ötesi tapulama harici olarak kullanılan taşınmazlarla çevrili alan3655,33 m² yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmazın, MERAL ARIKAN, NERMİN GÖNEN, SADİ GÖNEN, SÜLEYMAN GÖNEN adlarına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/17 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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