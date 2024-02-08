T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 08 Şubat 2024 / 16:33

ESAS NO : 2023/141 Esas

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Adıyaman ili Kahta İlçesine ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. mad. Göre kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dava açılabileceği açılacak davalarda husumetin; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ile ayrıca tespit edilen bedelin Kahta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesine göre ilan olunur. 10/07/2023

İLİ : Adıyaman

İLÇESİ : Kahta

MAHALLE/KÖY : Geldibuldu Köyü

PARSEL : 2020

YÜZ ÖLÇÜMÜ : A harfi ile gösterilen 524,31 m2 lik irtifak alanı ile B harfi ile gösterilen 4,75 m2

MALİK :CEMAL YILANCI (24679008624)