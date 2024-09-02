T.C. Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 02 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/695 Esas

DAVALILAR : BİRSEN GÜNDÜZ Malta Mah. Eser Sk. No:2 İç Kapı No:1İzmit / KOCAELİ



Davacı tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunun tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Bilirkişi heyeti raporu ile; Dava konusu Kocaeli ili Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi 699 ada 21 parsel ve 699 ada 22parsel sayılı taşınmazın davalılara ödenecek toplam kamulaştırma bedelinin 47.255,58 TL olduğu belirtildiği, bilirkişi raporuna HMK 281.md. göre ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02083330