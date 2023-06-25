T.C. KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/248 Esas

DAVACI :Nesibe Girgin Bulak köyü Karabük

DAVALILAR : 1- FAZİLET GÜNDOĞAR

2- FERUZAN GÜNDOĞAR

3- FUNDA AYAZ

4- HAVVA GÜNDOĞAR

5- ŞEFİKA YAYLI

6- YAVUZ GÜNDOĞAR-TC....06-ilan yapılan

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında, davacı taraf Karabük merkez Bulak köyü Kuzlar mevkii 1954 m2 bağ yeri niteliğindeki 329 ada 10 parsel sayılı taşınmazın ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslere duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ön inceleme olarak ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Yavuz Gündoğar TC....06'ya tebligat yapılamadığından yukarıdaki dava konusunun dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçmek üzere HMK nın 122. Maddesi gergince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden iş bu ilanın HMK nın 122. Maddesi gereğince davalı Yavuz Gündoğar'a tebliğine, bu ilanın HMK nın 17, 318, 319 maddesi gereği davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevap verilmedikleri ve bu süre içinde cevap dilekçesini vermemeleri halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacakları hususları ilanen tebliğ olunur.