T.C. Karacabey 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KARACABEY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/407 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecekmülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;

Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,

Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır. 09/09/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya No İl-İlçe Köy Ada-Parsel Yüzölçümü Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan

2024/407 Bursa Karacabey Şahin Köyü 848A-44P 6.520,77 m2 Tarla Yakup Kadri Seçgü 1,31 m2’lik mülkiyet ve 612,22 m2’lik irtifak 2024/409 Bursa Karacabey Yukarı

fevzipaşa Köyü 88P 6.000,00 m2 Tarla Fırat Berak 0 m2’lik mülkiyet ve 359 m2’lik irtifak 2024/411 Bursa Karacabey Yukarı

fevzipaşa Köyü 85P 15.700,00 m2 Tarla Orhan Sayın 0,00 m2’lik mülkiyet ve 299,89 m2’lik irtifak 2024/413 Bursa Karacabey Arız Köyü 1097 P 6.407,88 m2 Tarla Merkan Kızıltaş 1,28 m2’lik mülkiyet ve 311,84 m2’lik irtifak 2024/415 Bursa Karacabey Arız Köyü 583P 8.600,00 m Tarla Ballı Metal San.Tic.A.Ş. 0,00 m2’lik mülkiyet ve 9,30 m2’lik irtifak 2024/417 Bursa Karacabey Arız Köyü 598P 14.550,00 m2 Tarla Nilifer Ünal

Vesile Demir 0,00 m2’lik mülkiyet ve 46,61 m2’lik irtifak

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