T.C. Karacabey 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel MüdürlüğüVekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecekmülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;

Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,

Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliğitarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespitedeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır. 25/09/2024 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya No İl-İlçe Köy Ada-Parsel Yüzölçümü m² Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan