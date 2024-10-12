T.C. Karacabey 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi:

T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel MüdürlüğüVekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecekmülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;

Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,

Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliğitarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespitedeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır. 25/09/2024 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya No

İl-İlçe

Köy

Ada-Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

Malik/ler

Kamulaştırılacak Alan

2024/382

Bursa Karacabey

Karakoca

2817

2900

Tarla

Özgür Tomoğlu

0m²Mülkiyet

102,7 m² İrtifak

2024/383

Bursa Karacabey

Karakoca

2891

5750

Tarla

Nihat Yıldız ve diğerleri

0m²Mülkiyet

131,86 m² İrtifak

2024/384

Bursa Karacabey

Karakoca

2948

14750

Tarla

Tanju Özdilek

0m²Mülkiyet

102,7 m² İrtifak

2024/385

Bursa Karacabey

Subaşı

1281

8800

Tarla

İsmet Ersan ve diğerleri

0m²Mülkiyet

295,38 m² İrtifak

2024/386

Bursa Karacabey

Subaşı

1286

7050

Tarla

Abdulmenaf Kalkan

0m²Mülkiyet

550,81 m² İrtifak

2024/387

Bursa Karacabey

Subaşı

1689

8000

Tarla

Başeren ,

San. Tic. Ltd. ŞTi.

14,6m²Mülkiyet

504,41 m² İrtifak

2024/388

Bursa Karacabey

Subaşı

1761

14400

Tarla

İsrafil Gümüş

0m²Mülkiyet

1398,89 m² İrtifak

2024/389

Bursa Karacabey

Subaşı

1763

12200

Tarla

Neriman Dereboyu

0m²Mülkiyet

114,09 m² İrtifak

2024/390

Bursa Karacabey

Subaşı

3831

16193,01

Tarla

Şaban Kaplan

19,18m²Mülkiyet

0 m² İrtifak

2024/391

Bursa Karacabey

Subaşı

1868

9700

Tarla

Şaban Kaplan

42,9m²Mülkiyet

1022,94 m² İrtifak

2024/392

Bursa Karacabey

Subaşı

1845

1024

Tarla

Mehmet Bilör ve diğerleri

0m²Mülkiyet

150,72 m² İrtifak

2024/393

Bursa Karacabey

Subaşı

2020

10650

Tarla

Hasan Umutlu ve diğerleri

3,38 m²Mülkiyet

565,77 m² İrtifak

2024/394

Bursa Karacabey

Subaşı

2229

2200

Tarla

Halit Yelten

2,3 m²Mülkiyet

382,77m²İrtifak

2024/395

Bursa Karacabey

Subaşı

2187

7950

Tarla

Nedim Öner

0m²Mülkiyet

502,02 m² İrtifak

2024/396

Bursa Karacabey

Subaşı

2117

3250

Tarla

Remezan Bayar ve diğerleri

2,36m²Mülkiyet

209,52 m² İrtifak

2024/397

Bursa Karacabey

Subaşı

2115

9250

Tarla

Remezan Bayar ve diğerleri

0m²Mülkiyet

325,67 m² İrtifak

2024/398

Bursa Karacabey

Seyran

1311

82200

Tarla

Ömer Baş ve diğerleri

20,5m²Mülkiyet

924,96 m² İrtifak

2024/399

Bursa Karacabey

Seyran

887

7200

Tarla

Bayram İşler

0m²Mülkiyet

793,28 m² İrtifak

2024/400

Bursa Karacabey

Seyran

886

7300

Tarla

Bayram İşler

0 m²Mülkiyet

918,58 m² İrtifak

2024/401

Bursa Karacabey

Seyran

861

18300

Tarla

Zeliha Durmak ve diğerleri

0m²Mülkiyet

227,89m²

İrtifak

2024/402

Bursa Karacabey

Seyran

995

2700

Tarla

Erkan Veli

0m²Mülkiyet

305,04 m² İrtifak

2024/403

Bursa Karacabey

Seyran

978

7700

Tarla

Osman Yaman

0m²Mülkiyet

1231,61 m² İrtifak

2024/404

Bursa Karacabey

Seyran

1833

13200

Tarla

Erma Süt Hayvancılık ...

0m²Mülkiyet

343,99m²İrtifak

2024/405

Bursa Karacabey

Seyran

1851

2100

Tarla

Vasfi Eskikart

39,06 ²Mülkiyet

175,45m²İrtifak

2024/406

Bursa Karacabey

Seyran

1877

19100

Tarla

Erma Süt Hayvancılık

0m²Mülkiyet

9,31 m² İrtifak

#ilangovtr BASIN NO: ILN02102536