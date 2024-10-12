T.C. Karacabey 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel MüdürlüğüVekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecekmülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;
Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,
Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliğitarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespitedeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır. 25/09/2024 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
Dosya No
İl-İlçe
Köy
Ada-Parsel
Yüzölçümü
m²
Vasfı
Malik/ler
Kamulaştırılacak Alan
2024/382
Bursa Karacabey
Karakoca
2817
2900
Tarla
Özgür Tomoğlu
0m²Mülkiyet
102,7 m² İrtifak
2024/383
Bursa Karacabey
Karakoca
2891
5750
Tarla
Nihat Yıldız ve diğerleri
0m²Mülkiyet
131,86 m² İrtifak
2024/384
Bursa Karacabey
Karakoca
2948
14750
Tarla
Tanju Özdilek
0m²Mülkiyet
102,7 m² İrtifak
2024/385
Bursa Karacabey
Subaşı
1281
8800
Tarla
İsmet Ersan ve diğerleri
0m²Mülkiyet
295,38 m² İrtifak
2024/386
Bursa Karacabey
Subaşı
1286
7050
Tarla
Abdulmenaf Kalkan
0m²Mülkiyet
550,81 m² İrtifak
2024/387
Bursa Karacabey
Subaşı
1689
8000
Tarla
Başeren ,
San. Tic. Ltd. ŞTi.
14,6m²Mülkiyet
504,41 m² İrtifak
2024/388
Bursa Karacabey
Subaşı
1761
14400
Tarla
İsrafil Gümüş
0m²Mülkiyet
1398,89 m² İrtifak
2024/389
Bursa Karacabey
Subaşı
1763
12200
Tarla
Neriman Dereboyu
0m²Mülkiyet
114,09 m² İrtifak
2024/390
Bursa Karacabey
Subaşı
3831
16193,01
Tarla
Şaban Kaplan
19,18m²Mülkiyet
0 m² İrtifak
2024/391
Bursa Karacabey
Subaşı
1868
9700
Tarla
Şaban Kaplan
42,9m²Mülkiyet
1022,94 m² İrtifak
2024/392
Bursa Karacabey
Subaşı
1845
1024
Tarla
Mehmet Bilör ve diğerleri
0m²Mülkiyet
150,72 m² İrtifak
2024/393
Bursa Karacabey
Subaşı
2020
10650
Tarla
Hasan Umutlu ve diğerleri
3,38 m²Mülkiyet
565,77 m² İrtifak
2024/394
Bursa Karacabey
Subaşı
2229
2200
Tarla
Halit Yelten
2,3 m²Mülkiyet
382,77m²İrtifak
2024/395
Bursa Karacabey
Subaşı
2187
7950
Tarla
Nedim Öner
0m²Mülkiyet
502,02 m² İrtifak
2024/396
Bursa Karacabey
Subaşı
2117
3250
Tarla
Remezan Bayar ve diğerleri
2,36m²Mülkiyet
209,52 m² İrtifak
2024/397
Bursa Karacabey
Subaşı
2115
9250
Tarla
Remezan Bayar ve diğerleri
0m²Mülkiyet
325,67 m² İrtifak
2024/398
Bursa Karacabey
Seyran
1311
82200
Tarla
Ömer Baş ve diğerleri
20,5m²Mülkiyet
924,96 m² İrtifak
2024/399
Bursa Karacabey
Seyran
887
7200
Tarla
Bayram İşler
0m²Mülkiyet
793,28 m² İrtifak
2024/400
Bursa Karacabey
Seyran
886
7300
Tarla
Bayram İşler
0 m²Mülkiyet
918,58 m² İrtifak
2024/401
Bursa Karacabey
Seyran
861
18300
Tarla
Zeliha Durmak ve diğerleri
0m²Mülkiyet
227,89m²
İrtifak
2024/402
Bursa Karacabey
Seyran
995
2700
Tarla
Erkan Veli
0m²Mülkiyet
305,04 m² İrtifak
2024/403
Bursa Karacabey
Seyran
978
7700
Tarla
Osman Yaman
0m²Mülkiyet
1231,61 m² İrtifak
2024/404
Bursa Karacabey
Seyran
1833
13200
Tarla
Erma Süt Hayvancılık ...
0m²Mülkiyet
343,99m²İrtifak
2024/405
Bursa Karacabey
Seyran
1851
2100
Tarla
Vasfi Eskikart
39,06 ²Mülkiyet
175,45m²İrtifak
2024/406
Bursa Karacabey
Seyran
1877
19100
Tarla
Erma Süt Hayvancılık
0m²Mülkiyet
9,31 m² İrtifak
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102536