T.C. Karakoçan Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KARAKOÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/177 ESAS

MİRAS BIRAKAN : Melek EKSİK - 37474264232

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Çavuşyolu Köyü,01/07/194 Doğumlu, 10/05/1969 ölüm tarihli Müteveffa Melek EKSİK'in yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ihtar olunarak, duruşma günü: 08/10/2024 günü saat: 11:03'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02095074