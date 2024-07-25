T.C. Karasu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

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T.C. KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/436 Esas

DAVACI : NARGIZA ABDULLAYEVA- A******A kızı, 1979 doğumlu

Davacı Fehmi TURĞUT tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Davalı NARGIZA ABDULLAYEVA'nın bildirilen adresine tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;



HMK'nun 122.madde gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceğiniz, bu sürede cevap verilmediğinde HMK'nun 128.madde gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ve 01/10/2024 günü saat 12:00'de yapılacak duruşmaya mazeretsiz gelmezseniz, karşı tarafın takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılacağı, aksi halde yokluğunuzda öninceleme, tahkikat ve sözlü yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığın yapılması gerektiği; duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, mazeretsiz gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065504