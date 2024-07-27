T.C. Kaş Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. KAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2021/754 Esas 06/06/2024 Konu : İlan

Dava Konusu: Ortaklığın Giderilmesi.

Dava Konusu Taşınmaz: Antalya ili Kaş İlçesi Sarıbelen Mahallesi 294 ada

İlana Konu olan kişiler: NAHİDE İNAÇ T.C. 28009839728 kimlik numaralı

Duruşma günü ve saati: 23/10/2024, 09:10

İlanın özeti: Dosyaya bildirilen tüm adreslere çıkartılan tebligatlar bila ikmal iade gelmiş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317 md. uyarınca dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin süre içerisinde ilk itirazlarını sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tensip ara kararları ile tarafınıza verilen ihtar ve kesin sürelerden haberdar olmuş sayılacağınız, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

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