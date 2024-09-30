T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/368 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, EsenliKöyü

ADA NO : 120

PARSEL NO : 49

YÜZÖLÇÜMÜ : 15,3 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yılmaz Kurtdedeoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/368 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02095794