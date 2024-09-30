T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/368 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, EsenliKöyü
ADA NO : 120
PARSEL NO : 49
YÜZÖLÇÜMÜ : 15,3 m² irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yılmaz Kurtdedeoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/368 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/09/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02095794