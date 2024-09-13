T.C. Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/266 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi

MEVKİİ : Köyiçi

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 129

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 535,72m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-ÇETİN TAŞCI-43327543584 -

2- NEBAHAT TAŞCI-

3- SABAHAT TAŞCI-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/266 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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