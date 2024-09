T.C. Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/284 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Eceoğlu Köyü 118 ada 7 parsel

ADA NO : 118

PARSEL NO : 7

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 577,61 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA TARANOĞLU-49153349536

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/284 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02093499