T.C. Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/341 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi, dursunlar köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 137
PARSEL NO : 15
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 103,04'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUZAFFER KİBAROĞLU-37546736360
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/341 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02096524