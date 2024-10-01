T.C. Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/341 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi, dursunlar köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 137

PARSEL NO : 15

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 103,04'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUZAFFER KİBAROĞLU-37546736360

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/341 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024

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