T.C. Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/263 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ECEOĞLU KÖYÜ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 110
PARSEL NO : 4
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 3871,68
MALİKİN ADI VE SOYADI : NİYAZİ SARCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/263 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02090258