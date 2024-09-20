T.C. Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI





ESAS NO : 2024/263 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ECEOĞLU KÖYÜ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 110

PARSEL NO : 4

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 3871,68

MALİKİN ADI VE SOYADI : NİYAZİ SARCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/263 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02090258