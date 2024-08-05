T.C. Kayseri 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2023/1168 Esas

Konu : İlanen Tebliğ hk.

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Mustafa ve Hatice'den olma, 15/04/1964 doğumlu ZEKİ YAVUZ ve Mustafa ve Hatice'den olma, 03/04/1975 doğumlu ABDULAH YAVUZ'a dava dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Emmiler Mahallesi, 5120 ada 161 parsel, 162 parsel, 5125 ada 73 parsel, 5269 ada 214 parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,davalı ZEKİ YAVUZ VE ABDULLAH YAVUZ'a duruşmanın atılı bulunduğu 26/11/2024 günü saat 09:22'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı/karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanan tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071010