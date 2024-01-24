T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 / 00:01

Sayı :2023/540 Esas 04/01/2024 Konu : ilanenİLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalıMERİEM VE İSMET'den olma 24/08/1992 doğumlu YACİNE ANİS SÜNBÜL'ün ve davalı İsmet ve Fatma'dan olma 09/04/1978 doğumlu İsmet ve Fatma'dan olmaÖMER YILDIRIM'in dava dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri ili Kocasinan ilçesi Yıldızevler mahallesi 13738 ada 2 parselsayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,davalılar Yacine Anis Sünbül ve Ömer Yıldırım'ın duruşmanın atılı bulunduğu 25/04/2024 günü saat: 09:26'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmanın yokluğunda yapılarak davanın yokluğunda karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur