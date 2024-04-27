T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/96 Esas13/02/2024 Konu : İLAN HK.Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NİHAT ŞAHİNER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/02/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 40109014706
ADI SOYADI : NİHAT ŞAHİNER
BABA ADI : SÜRMELİ NURETTİN
ANA ADI : GÜLFER
DOĞUM TARİHİ : 01/10/1974
DOĞUM YERİ : GİFHORN-B-ALMANYA
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN02023113