T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Yayın Tarihi: 04 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/1399 Esas

MİRASÇI:YAKUP AÇIKGÖZ - 568*****138 Cumhuriyet Mah. Menderes Cad. No:34 Felahiye / KAYSERİ

Mahkememizeaçılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Felahiye Noterliği'nin 01/05/2006 Tarih ve 211 Yevmiye numaralı muris Yusuf Açıkgöz tarafından düzenlenen vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetnameve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/04/2024 günü saat: 11:00'da vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz,beyanda bulunmadığınızve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususuilanen tebliğ olunur.