T.C.KAYSERİGENEL İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01

2020/3 İFLAS İFLAS PAY CETVELİNİN İLANEN TEBLİĞİMüflisin Adı ve Adresi : Müflis Hes Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi,

Mersis no : 0462000245100015Vergi no : 4620002451

Ticaret Sicil No : 16476

Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi 37. Cadde No:8 Hacılar / KAYSERİ

İlgili Alacaklı : Abdullah ÖZARSLAN mirasçısı Durdu FINDIK (T.C.4*********6 )

Zuricher Str. ******** 9893 MÜNCHEN /ALMANYA

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Müflis Hes Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 04/03/2009 tarih ve 2009/543 Esas sayılı kararları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 00:00' itibarı ileiflasına karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerine müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlanılmış ve halen devam etmektedir.

Dosya kapsamında iflas idaresi pay cetveli ve son hesabı iflas dairesine 28/08/2023 günü bırakılmış olup, 10 gün incelemeye hazır bulundurulmuş ve alacaklılara tebliğ edilmiştir (İİK m. 249/11). İflas idaresi tarafından hazırlanarak dairemize ibraz edilen pay cetveli yukarıda yazılı ilgiliye ve tebliğ yapılamayan diğer tüm ilgililere ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacaktır. Alacaklılar pay cetveline karşı son ilan tarihinden itibaren yasal olarak tebliğ yapılmış sayılan tarihten itibaren 7 gün içinde ilgili mahkemeye şikayette bulunabilirler. Pay cetveli kesinleştikten sonra tarifede öngörülen harç alınarak paralar dağıtılacaktır. (İİK m. 250)

Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi ve Tebligat Yönetmeliği'nin 48. maddesi uyarınca pay cetvelinin tebliği yerine kaim olmak üzere işbu hususlar ilanen tebliğ olunur.20/03/2024