T.C. KDZ. EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2021/251 Esas

Davacılar , AYŞE ÇELEBİ, CEVAHİR AYDEMİR, FATMA AYDEMİR, İBRAHİM AYDEMİR, İSMAİL AYDEMİR, MERYEM AYDEMİR ile Davalılar , BİROL AYYILDIZ, EROL AYYILDIZ, NECATİ SÖNMEZ, OKAN AYYILDIZ, ŞENOL AYYILDIZ, A. SOFULAR KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Ekte bulunan krokiden görüleceği üzere;Zonguldak İli, Ereğli İlçesi, A.Sofular Köyü 114 ada 3 ve 115 ada 10 nolu parseller ile 110 ada 411 ve 110 ada 386 nolu parseller arasında kalan tescil harici yol parçalarının davacılar adına tescili istenilmektedir.TMK 713/4 maddesi uyarınca; Mahallesi ada ve parsel numaraları ile yeri belirtilen taşınmazda krokide A ve B harfi ile gösterilen alan üzerinde hak sahibi olanların üç ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya itirazda bulunmaları gerektiği, aksi halde bu yerin davacı adına tescil edilme ihtimali olduğu hususu ilan olunur.

Eki: Kroki