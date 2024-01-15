T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/328 Esas

DAVACI : MUSTAFA ALTINOK

DAVALILAR : 1- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tahılpazarı Mahkazım Özalp Cad Sarılar İşhanı K:5 N:15 Muratpaşa/ ANTALYA

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İzmir MuhakematMüdürlüğü Konak/ İZMİR

3- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

4- KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEMER BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mahkememizde açılan Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava konusu Antalya İli, Kemer İlçesi Kuzdere Mah. Şehir Er Mehmet Urhan Caddesi üzerinden bulunan no:72 numaratajda kayıtlı yerde bilirkişilerce düzenlenen 08/04/2022 tarihli bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur.