T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2022/328 Esas
DAVACI : MUSTAFA ALTINOK
DAVALILAR : 1- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tahılpazarı Mahkazım Özalp Cad Sarılar İşhanı K:5 N:15 Muratpaşa/ ANTALYA
2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İzmir MuhakematMüdürlüğü Konak/ İZMİR
3- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
4- KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEMER BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mahkememizde açılan Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava konusu Antalya İli, Kemer İlçesi Kuzdere Mah. Şehir Er Mehmet Urhan Caddesi üzerinden bulunan no:72 numaratajda kayıtlı yerde bilirkişilerce düzenlenen 08/04/2022 tarihli bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN01966554