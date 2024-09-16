T.C. Kırıkkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 / 00:01

T.C.

KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/807 Esas

DAHİLİ DAVALI: AYŞE KARABULUT

Mahkememizin 2022/807 esas sayılı dosyada yapılan yargılama neticesinde Kırıkkale İli Merkez Hacılar/Sağlık mah. Çamderesi mevkii 1421 ada 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı kurum tarafından verilen kararın bozulması için istinaf başvurusu yapıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında gerekçeli karar ve istinaf başvurusuna karşı iki haftalık süre içerisinde varsa itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

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