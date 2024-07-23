T.C. Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesikamulaştırma İlanı

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİKAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından Kayalı Baraj Enerji Nakil Hattı kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11. Ve 12. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri23/10/2024 tarihi olduğu ilan olunur. 25/06/2024

Sıra No Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel İrtifak Hakkı m2 Pilon Yeri m2 Maliki 1. 2024/256 Kırklareli Merkez Kayalı Köyü 103/193 152,03 m2 - -HAMDİ ASLAN

-MEHDİYE KILIÇ

-NABİ ASLAN

-NİYAZİ ASLAN

-RAHMİ ASLAN

-SADIK ASLAN

-SALİH ASLAN

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064336