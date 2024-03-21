T.C. KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2021/1377 Esas

DAHİLİ DAVALI : BELKIS İŞCAN (TC No:511xxxxx840)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü 12/06/2024 günü saat: 09:15 olup,TMK'nun 644.maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava konusu taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu taşınmazlar üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.