T.C. Kızılcahamam Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



2024/253 ESAS

Davacı, T.C. Kızılcahamam Belediye Başkanlığı tarafından Davalılar aleyhine Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi, İybeler mahallesi 129 ada 1 parselin 47,35 m²si, 130 ada 1 parselin 37,19 m²'si, için kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesi oranında tescili için mahkememizin 2024/253 esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Kızılcahamam Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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