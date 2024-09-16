T.C. Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/93 Esas

Konu : İLANEN TEBLİGAT

Davacı , EMİNE SAKA ileDavalı , GÜLEREN ELGÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı 11849656808 TC kimlik numaralı GÜLEREN ELGÜN adına tebligat yapılamamış ve açık adresinin de tespit edilememiş olması nedeni ile Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

H Ü K Ü M :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Açılan davanın KABULÜNE,

Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 568 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın ortaklığının tapu kaydındaki hisseler oranında SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

Satışın taşınmaz üzerindeki takyidatlarla birlikte herkese AÇIK ARTIRMA SURETİYLE YAPILMASINA,

Satış memuru olarak Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürününgörevlendirilmesine,

Taşınmazın satış bedeli üzerinden hesaplanacak binde 11,38 oranında karar ve ilam harcından peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye harcın tapu kaydındakihisseler oranında hak sahibi taraflara aidiyetine,

Yargılama gideri olan; 82,60 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç, 3.500 TL bilirkişi ücreti, 1.005,00 TL keşif araç ücreti, 3.030,30 TL keşif harcı,6.240,00 TL ilanen tebligat gideri, 3,00 TL müzekkere gideri, 20,00 TL tebligat gideri, 7,50 TL dosya kapak ücretiolmak üzere toplam14.068,30 TL'nin taşınmazın taşınmazın tapu kaydındaki hisseler oranında tarafların SORUMLU OLMALARINA,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereği 17.400,00 TL avukatlık ücretinin tapu kaydındaki hisseler oranında dağıtılmasına,

Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibareniki hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Hususlarında ihtarına,

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