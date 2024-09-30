T.C. Kocaeli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KOCAELİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/237 Esas Konu : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Durhasan Mahallesi 2687 parsel nolu taşınmazın maliklerinden olan Emin Kızı Nefiye Ve Salih Kızı Esma'nın hisselerini yönetmek üzere Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2009/295 Esas, 2009/494Karar sayılı ilamı ile Kocaeli Defterdarının kayyım olarak atandığı, adı geçenlerin hisselerinin resmi yönetilme süresi sona erdiğinden 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Maddesi uyarınca adı geçenin gaipliğine ve mal varlığının hazineye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgililerin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gaiplerin adreslerini bildirmedikleri ya da gaipleri tanıyorlar ise adreslerini veya kendilerini tespite yarayan bilgileri vermedikleri ya da gaip kişiler bizzat mahkememize müracaat etmedikleri takdirde;

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Durhasan Mahallesi 2687 parsel sayılı taşınmazda, taşınmazın maliklerinden Emin Kızı Nefiye ve Salih Kızı Esma'nın gaipliğine, işbu hisselerin Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.

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