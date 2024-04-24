T.C.KOCAELİ2. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/800 Esas

DAVALI : ENVER OKTAY Sırrıpaşa Mah. Şahin Sok. No:52 Kat:2Derince/ KOCAELİ

Davacı SEVİM OKTAY tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Tarafların mernis adreslerinin aynı olması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçenizi sunmanız, sunmadığınız takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi vetensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.