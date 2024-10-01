T.C. Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

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T.C.

KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/550 Esas

DAVACI : ŞÜKRİYE KILBAY

DAVALI :OSMAN YALÇIN-12086671494 BAHÇELİEVLER MAH. 40095. SK. NO:6A BEYŞEHİR KONYA

Davacı tarafından davalı Osman YALÇIN aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında, davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı Osman Yalçın' ın duruşma günü olan 16/01/2025 günü saat:09:55'ta Konya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmaması veya kendini bir vekil ile temsil ettirmemesi durumunda yargılamaya yokluğunda devam olunup dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, Bilirkişi Raporunda belirtilen dava konusu 3. kat 11 nolu BM 31.08.2021 Dava Tarihi itibariyle Değeri; 745.000,00 TL olduğu Bilirkişi Raporu ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02095862