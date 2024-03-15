T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2022/2670 Esas
GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen Hamdi Şimşek'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 27905137464
ADI SOYADI : HAMDİ ŞİMŞEK
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : SANİYE
DOĞUM TARİHİ : 16/01/1991
DOĞUM YERİ : KONYA
İKAMETGAH ADRESİ : Zafer Mah. Devletoğlu Sk. No:9 İç Kapı No:2 , Meram/ KONYA
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|BASIN NO: ILN02000567