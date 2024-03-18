T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2021/539

İ L A N

DAVALI : İSA GÜNEY (Durmuş ve Ünzüle oğlu, 25/06/1980 doğumlu)

Davacı DENİZ GÜNEY tarafından davalı İSA GÜNEY aleyhine açılan Boşanma (Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma günü olan 25/06/2024 günü saat 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olmadığınız veya vekil ile temsil edilmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının iddiasını değiştirebileceği veya genişletebileceği hususları, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.